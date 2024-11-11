Уряд оновив норми для призначення субсидій 

До змін будь-який одноразовий закуп на суму понад 50 тисяч гривень автоматично скасовувала право на отримання субсидії

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення граничної суми разового закупу, яка не впливає на призначення субсидій, до 100 тисяч гривень, що вдвічі більше попереднього ліміту.

Про це інформує Міністерство соціальної політики.

До змін будь-який одноразовий закуп на суму понад 50 тисяч гривень автоматично скасовував право на отримання субсидії. Тепер цей поріг піднято до 100 тисяч гривень. Також уряд вирішив, що придбання генерувальних установок для виробництва електроенергії, вартістю до 150 тисяч гривень, або одноразовий платіж за кредитом на такий закуп, не будуть враховуватися під час визначення права на субсидію.

Крім того, Мінсоцполітики уточнило, що у випадках, коли сім'ї витрачають менше електроенергії через її відключення, розмір субсидії або пільги на ЖКП не буде зменшений і залишиться на раніше встановленому рівні.

Нагадаємо, що в Україні змінився розмір субсидії. Для більшості громадян перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі.