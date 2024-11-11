ППО і складні напрямки фронту: Зеленський провів Ставку

Президент повідомив про рішення головкома щодо суттєвого посилення найскладніших напрямків фронту – Курахівського та Покровського.

Президент України Володимир Зеленський провів 11 листопада засідання Ставки верховного головнокомандувача. Він, зокрема заслухав доповіді про посилення ППО та ситуацію на фронті.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Зеленський поінформував, що заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО. Було ухвалено рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російських атаки. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення мобільних груп.

На Ставці також була доповідь щодо комплексної програми проти російських КАБів. За словами президента, є перспективні технологічні рішення.

Глава держави заслухав доповідь і про поточний стан ракетної програми України, зокрема щодо розробки власних КАБів. Були доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння.

"До Ставки заслухав велику детальну доповідь Олександра Сирського. Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання", – повідомив Зеленський.

До слова, напередодні на тлі масованих російських атак по українських містах Зеленський заявив про велику кількість систем ППО у Європі, які "стоять без діла". Україна продовжує переконувати партнерів у необхідності передавання їй цих систем.

Читайте також: