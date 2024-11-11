Правительство обновило нормы для назначения субсидий

Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении предельной суммы разовой покупки, не влияющей на назначение субсидий, до 100 тысяч гривен, что вдвое больше предыдущего лимита.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

До обновления любая одноразовая покупка на сумму свыше 50 тысяч гривен автоматически отменяла право на получение субсидии. Теперь этот порог поднят до 100 тысяч гривен. Также правительство решило, что приобретение генерирующих установок для производства электроэнергии стоимостью до 150 тысяч гривен или единовременный платеж по кредиту на такую покупку не будут учитываться при определении права на субсидию.

Кроме того, Минсоцполитики уточнило, что в случаях, когда семьи тратят меньше электроэнергии из-за ее отключения размер субсидии или льготы на ЖКУ не будет уменьшен и останется на ранее установленном уровне.

Напомним, что в Украине изменился размер субсидии. Для большинства граждан перерасчет в октябре происходит в автоматическом режиме.