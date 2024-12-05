Отключение света 5 декабря: "Укрэнерго" и ДТЭК сообщили о графиках

Время применения и объем ограничений могут измениться.
В Украине в четверг, 5 декабря, графики отключения света действуют уже с утра. Облэнерго будут задействовать одну и две очереди одновременно.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" и ДТЭК.
Для бытовых потребителей время применения и объем ограничений будут следующими:
- 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений,
- 07:00 – 20:00 – две очереди отключений,
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
Между тем для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет действовать с 05:00 до 23:00.
Энергетики отмечают, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Поэтому советуют актуальную информацию о графиках отключений в том или регионе узнавать на сайте или официальных страницах облэнерго.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что с ним отключения света могут длиться до 16 часов в сутки. Продолжительность отключений будет зависеть от погоды и скорости восстановления энергетических сетей.
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