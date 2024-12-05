Брастел-оберіг: на якій руці правильно носити червону нитку

Зазвичай, цей браслетик носять і на правій, і на лівій ручці.

Сьогодні червона нитка - це дуже популярний аксесуар і серед жінок, і серед чоловіків. Її носять як оберіг або на правій, або на лівій руці.

Але як правильно її носити? Чи є різниця? На ці запитання відповімо у матеріалі ТСН.ua.

На думку езотериків, захисна функція талісмана діятиме, якщо браслет зав'яже близька вам людина, на червоній нитці буде сім вузлів, а під час надягання ви думатимете про добре.

Загалом чітких приписів на якій руці носити браслет - на правій чи лівій - немає.

Браслет на лівій руці

Втім, найчастіше обирають ліву. Мовляв, так нитка буде ближча до серця. Втім, езотерики вважають інакше. Вважається, що браслет на лівій руці захищає та оберігає від зла, негативу і заздрощів. Також талісман на цій руці даруватиме натхнення, підвищить інтуїцію та навіть допоможе знайти кохання.

Браслет на правій руці

Якщо ви хочете привернути успіх і благополуччя, то браслетик краще одягнути на праву руку. А ще талісман на цій ручці притягне у ваше життя гарних людей та сприятиме потрібним знайомствам і зустрічам. Езотерики вважають, що ще й бажання будуть виконуватися швидше, якщо спрямовані на їхнє досягнення сили, будуть трансльовані талісманом на правій руці.

Нагадаємо, священник Олексій Філюк розповів, чому не можна носити на руці червону нитку.

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