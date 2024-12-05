Брастел-оберег: на какой руке правильно носить красную нить

Обычно этот браслетик носят и на правой, и на левой ручке.

Сегодня красная нить – это очень популярный аксессуар и среди женщин, и среди мужчин. Ее носят как оберег либо на правой, либо на левой руке.

Но как правильно ее носить? Есть ли разница? На эти вопросы ответим в материале ТСН.ua.

По мнению эзотериков, защитная функция талисмана будет действовать, если браслет завяжет близкий вам человек, на красной нити будет семь узлов, а при надевании вы будете думать о хорошем.

В общем, четких предписаний на какой руке носить браслет — на правой или левой — нет.

Браслет на левой руке

Впрочем, чаще всего выбирают левую. Мол, так нить будет ближе к сердцу. Впрочем, эзотерики считают иначе. Считается, что браслет на левой руке защищает и предохраняет от зла, негатива и зависти. Также талисман на этой руке будет вдохновлять, повысит интуицию и даже поможет обрести любовь.

Браслет на правой руке

Если вы хотите привлечь удачу и благополучие, то браслетик лучше одеть на правую руку. А еще талисман на этой ручке привлечет в вашу жизнь хороших людей и будет содействовать нужным знакомствам и встречам. Эзотерики считают, что еще и желания будут исполняться быстрее, если направленные на их достижение силы будут транслированы талисманом на правой руке.

Напомним, священник Алексей Филюк рассказал, почему нельзя носить на руке красную нить.

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