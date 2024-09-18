Красная нить на руке: почему ее нельзя носить

В народе бытует мнение, что красная нить на запястье от негативного воздействия – урока и зла. Также считают, что такой аксессуар на руке помогает ее владельцу обрести счастливую судьбу.

Так ли это – рассказал в своем TikТоk священник Алексей Филюк.

"Красная нить, то есть греховная нить. Когда-то служили Ваалу (семитский бог плодородия — Ред) и посвящали детей, то привязывали к ним красную нить на ночь или на ручку. То есть нехорошо. Мы народ Божий. Надо отрекаться от того всего ", — подчеркивает священник.

По его словам, красные нити, обрядность – не хорошо, "ибо не от Бога". Поэтому, отмечает священник, красная нить для христианина не должна иметь никакого значения.

Напомним, ранее священник Алексей Филюк рассказал, нужно ли завешивать зеркала в доме после смерти родных. Среди украинцев это принято, потому что, мол, душа человека якобы может "застрять" в них или "заблудиться".

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