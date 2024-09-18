В метро Киева каталась дикая птица: появилось видео

В Киевском метро заметили пернатого пассажира – голубь решил "зайцем" прокатиться в подземке и ездил в одном из поездов метрополитена на "синей" ветке.

Пассажиры даже сделали видео, как голубь сидит на перилах и во время движения поезда размахивает крыльями.

"Надеемся, он никому из сидячих пассажиров не предвещал обогащения", – написали под видео.

В Киевском метрополитене говорят, что, пожалуй, впервые дикая птица каталась в вагоне метрополитена и рассказали, как мог попасть голубь в закрытое помещение, да еще и ездить по линии.

Что говорят в метро?

Там сразу исключают, что птица-путешественник залетела на станцию или прилетела из тоннеля.

"Птичка могла попасть в вагон в момент, когда машинист выехал из депо. По правилам, он должен остановиться на открытой территории на определенное время перед заездом под землю. Думаем, что этого хватило голубю, чтобы залететь в открытое окно (пока тепло они открыты), только так он смог попасть в вагон, потому что сомнительно, что голубь зашел туда вместе с пассажирами на станциях "Героев Днепра" или "Минская", – рассказали ТСН.ua в Киевском метрополитене.

Кстати, где именно из подземки вылетел пернатый пассажир – пока неизвестно. В конце концов ему удалось бесплатно проехаться в метро и поднять настроение пассажирам своим присутствием.

В Киевском метро заметили птицу-путешественника

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в метро Киева заметили пони: что произошло.

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