У метро Києва каталася дика пташка: з’явилося відео

У Київському метро помітили пернатого пасажира – голуб вирішив "зайцем" покататися у підземці і їздив у одному з потягів метрополітену на "синій" гілці.

Пасажири навіть зробили відео, як голуб сидить на поручні та під час руху поїзду розмахує крилами.

"Сподіваємося, він нікому з сидячих пасажирів не віщував збагачення", – написали під відео.

У Київському метрополітені кажуть, що, мабуть, вперше дика пташка каталася у вагоні метрополітену і розповіли, як міг потрапити голуб у закрите приміщення та ще й їздити по лінії.

Що кажуть в метро?

Там одразу виключають, що птах-мандрівник залетів на станцію або прилетів з тунелю.

"Пташка могла потрапити до вагону у момент, коли машиніст виїхав з депо. За правилами, він має зупинитися на відкритій території на певний час перед заїздом під землю. Гадаємо, що цього вистачило голубу, щоб залетіти у відкрите вікно (поки тепло вони відкриті), лише так він зміг потрапити до вагону, бо сумнівно, що голуб зайшов туди разом з пасажирами на станціях "Героїв Дніпра" чи "Мінська", – розповіли ТСН.ua у Київському метрополітені.

До речі, де саме з підземки вилетів пернатий пасажир – поки не відомо. Зрештою йому вдалося безкоштовно проїхатися у метро та ще й підняти настрій пасажирам своєю присутністю.

В Київському метро помітили птаха-мандрівника

Раніше ТСН.ua розповідав, що в метро Києва помітили поні: що сталося.

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