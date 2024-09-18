В Україні почали видавати нові водійські посвідчення: шо змінилось

Нові документи мають три літери та шість цифр як захисний елемент.

Сервісні центри МВС запровадили новий зразок посвідчення водія з додатковим захистом.

Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик в етері телемарафоні "Єдині новини".

За його словами, нові документи мають три літери та шість цифр як захисний елемент. Це нововведення спрямоване на зменшення випадків підробки посвідчень водія.

Рудик також підкреслив, що раніше видані посвідчення водія залишаються чинними, тому їх обмінювати не обов’язково. Однак, водіям потрібно оновлювати свої документи у разі закінчення терміну їхньої дії, зміни особистих даних або втрати посвідчення.

Для того, щоб отримати нове посвідчення або здійснити його заміну, необхідно мати документ, що підтверджує особу, а також ідентифікаційний код. Під час воєнного стану медична довідка для відновлення посвідчення не потрібна, що спрощує процедуру.

За статистикою, наданою Головним сервісним центром МВС, у 2024 році в Україні було видано близько 380 тисяч водійських посвідчень, з яких майже 14 тисяч видані в електронному форматі. Це показує, що електронні документи поступово набувають популярності серед українців, сприяючи спрощенню доступу до державних послуг.

Нагадаємо, у міністерстві пояснили алгоритм дій для водіїв, які хочуть отримати нове посвідчення. Водії можуть звернутися за новим документом, починаючи з наступного дня після закінчення терміну дії поточного посвідчення.

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