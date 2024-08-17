Як обміняти посвідчення водія, видане вперше на два роки: алгоритм дій

Водії можуть отримати новий документ, починаючи з дня, наступного після дати, вказаної як кінцева у наявному водійському посвідченні.

На сьогодні посвідчення водія вперше видаються терміном на два роки. Після його закінчення водійські документи необхідно обміняти. Це можна зробити онлайн та під час особистого звернення до сервісного центру МВС.

У Міністерстві пояснили алгоритм дій.

Обмін посвідчення водія, виданого вперше на два роки, здійснюється після закінчення терміну його дії. Тобто, водії можуть отримати новий документ, починаючи з дня, наступного після дати, вказаної як кінцева у наявному водійському посвідченні.

Отримати послугу можливо будь-якими трьома зручними способами:

у будь-якому зручному сервісному центрі МВС при особистому зверненні;

онлайн через Кабінет водія ;

онлайн через застосунок Дія.

Обмін посвідчення водія у сервісному центрі МВС

Для обміну посвідчення водія у сервісному центрі МВС необхідно спочатку взяти талон для отримання послуги через функціонал е-запису або в терміналі сервісного центру МВС. При собі мати паспорт з відміткою про місце реєстрації проживання, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків та наявне посвідчення водія, що підлягає обміну. Під час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою.

Обмін посвідчення водія онлайн

Для замовлення послуги онлайн, необхідно авторизуватися у Кабінеті водія або у застосунку "Дія", обрати послугу обміну посвідчення водія, вказати причину заміни документа, вибрати тип посвідчення – цифрове або пластик. Після цього вказати спосіб отримання – у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти по Україні, або кур’єром на вказану адресу.

На що звернути увагу

Звертаємо увагу: якщо особа вчинила понад два порушення правил дорожнього руху, обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому випадку необхідно повторно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС.

Якщо водій був позбавлений права керування транспортним засобом, аби отримати посвідчення, він має пройти навчання в автошколі, скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС. Таке посвідчення знову видається на два роки.

Нагадаємо, від 1 серпня в Україні видають оновлені посвідчення водія.

МВС оновили водійське посвідчення

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