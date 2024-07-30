Від 1 серпня в Україні видаватимуть оновлені посвідчення водія

Усі територіальні сервісні центри України від 1 серпня зобов’язані перейти на новий формат водійських посвідчень.

Від 1 серпня 2024 року в Україні набирає чинності нова система видавання водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів з посиленим захистом від підробок.

Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

Нововведення передбачає запровадження спеціальних захисних елементів у бланках документів, а також розміщення QR-коду для онлайн-перевірки автентичності.

Нова система видавання документів покликана підвищити рівень безпеки на дорогах та ускладнити діяльність зловмисників, які займаються виготовленням підробок.

Рішення про введення нових документів було ухвалено Кабінетом міністрів України у грудні 2023 року з метою протидії масовому виготовленню та збуту підроблених посвідчень водія. За даними правоохоронних органів, цей вид злочинної діяльності останнім часом значно активізувався.

Важливо зазначити, що власникам чинних водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів не потрібно обмінювати їх на нові зразки. Старі документи залишаються чинними до закінчення терміну їхньої дії.

Нагадаємо, в Україні від 1 січня 2024 року подорожчала низка послуг від МВС для водіїв. Йдеться про послуги з видавання водійських прав, складання іспитів та реєстрації авто.

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