Червона нитка на руці: чому її не можна носити

У народі побутує думка, що червона нитка на зап'ясті від негативного впливу - вроку і зла. Також вважають, що такий аксесуар на руці допомагає її власнику знайти щасливу долю.

Чи так це - розповів у своєму TikТоk священник Олексій Філюк.

"Червона нитка, то є гріховна нитка. Колись служили Ваалові (семітський бог родючості - Ред) і посвячували дітей, то прив'язували до них червону нитку на нічку чи на ручку. То є недобре. Ми народ Божий. Треба відрікатися від того всього", - наголошує священник.

З його слів, червоні нитки, обрядовість - не добре, "бо не від Бога". Тому, наголошує священник, червона нитка для християнина не повинна мати жодного значення.

Нагадаємо, раніше священник Олексій Філюк розповів, чи потрібно завішувати дзеркала в оселі після смерті рідних. Серед українців це заведено, бо, мовляв, душа людини нібито може "застрягнути" в них або "заблукати".

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