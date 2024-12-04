"Навмисна диверсія": майор ЗСУ про причини проблем із мінами

Нещодавно Україну сколихнув гучний скандал: тисячі мінометних снарядів калібру 120 мм вітчизняного виробництва виявилися неякісними. Проблеми з мінометними снарядами могли виникнути через використання невідповідного пороху.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман на телеканалі "Еспресо".

“Як тільки виникло питання щодо неякісних мін, одразу з’явилися припущення, що причина могла бути у неналежному зберіганні. Можливо, в окремих підрозділах це могло бути, але щоб на всій ділянці фронту всі одночасно неналежно зберігали саме міни, а все інше — належно, це виглядає дуже слабким поясненням”, — зазначив Гетьман.

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За його словами, виробництво мінометних снарядів вимагає чіткого дотримання технологій і використання відповідних матеріалів. У цій ситуації ключова проблема полягає у пороху, який не виконує своєї функції.

“Вважаю, що це була не якась крадіжка чи корупція — тут особливо не заробиш, якщо поставиш порох іншої якості. Йдеться не про корупційну помилку, а про навмисну диверсію. Ті, хто це зробив, діяли не тому, що вони щось вкрали чи не доклали якихось компонентів, а тому, що навмисно використали іншу хімічну формулу, яка вже не спрацювала так, як мала”, — наголосив Гетьман.

Ветеран додав, що якщо порох не горить і не виштовхує міну зі ствола, це свідчить про використання невідповідного матеріалу.

Нагадаємо, що міжвідомча комісія дійшла висновку, що головними причинами позаштатного спрацювання 120-міліметрових мін стали зниження температури та підвищена вологість.