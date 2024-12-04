"Умышленная диверсия": майор ВСУ о причинах проблем с минами

Недавно Украину разразился громкий скандал: тысячи минометных снарядов калибра 120 мм отечественного производства оказались некачественными. Проблемы с минометными снарядами могли возникнуть из-за использования неподходящего пороха.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман на телеканале "Эспрессо".

“Как только возник вопрос о некачественных минах, сразу появились предположения, что причина могла быть в ненадлежащем хранении. Возможно, в отдельных подразделениях это могло быть, но чтобы на всем участке фронта все одновременно ненадлежаще сохраняли именно мины, это выглядит очень слабым объяснением”, — отметил Гетьман.

Также читайте Скандал в ВСУ с некачественными минами получил громкое продолжение: подробности

По его словам, производство минометных снарядов требует четкого соблюдения технологий и использования соответствующих материалов. В этой ситуации ключевая проблема заключается в порохе, который не выполняет своей функции.

"Считаю, что это была не какая-нибудь кража или коррупция — здесь особо не заработаешь, если поставишь порох другого качества. Речь идет не о коррупционной ошибке, а об умышленной диверсии. Те, кто это сделал, действовали не потому, что они что-то украли или не приложили каких-либо компонентов, а потому, что специально использовали другую химическую формулу, которая уже не сработала так, как должна”, — подчеркнул Гетман.

Ветеран добавил, что если порох не горит и не выталкивает мину из ствола, это свидетельствует об использовании неподходящего материала.

Напомним, что межведомственная комиссия пришла к выводу, что главными причинами внештатного износа 120-миллиметровых мин стали снижение температуры и повышенная влажность.