Дефектные мины: Вениславский назвал причины нештатного срабатывания боеприпасов

Межведомственная комиссия пришла к выводу, что главными причинами нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин стали снижение температуры и повышенная влажность.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Суспільному".

Вениславский подтвердил, что зафиксирован ряд случаев нештатных срабатываний мин, которые подразделения Сил обороны получили от определенного производителя.

"Была образована межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В комитет по вопросам нацбезопасности и развития послан соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом ясно, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев", — объяснил нардеп.

По его словам, вся бракованная партия мин отозвана. Производитель в ближайшее время должен заменить продукцию, но прежде, чем попасть на фронт мины, "пройдут тщательное дополнительное обследование".

"Я не буду называть количество мин. Это все мины из той партии, в которой имело место нештатное срабатывание. Количество — это закрытая информация. Предприятие уже выполняет обязательства по замене этих мин", — отметил Вениславский.

По мнению нардепа, выяснять, были ли в этой ситуации правонарушения, должны правоохранительные органы, поэтому не стоит преждевременно выдвигать производителю столь серьезные обвинения. Тем более что никаких системных проблем с боеприпасами пока нет.

"На будущее будет уделено больше внимания для проверки качества мин, условий изготовления, хранения и применения", — добавил Вениславский.

Риск для воинов из-за дефектных мин: скандал с некачественными боеприпасами для ВСУ

Напомним, Министерство обороны Украины уже три недели активно расследует причины внештатного срабатывания 120-миллиметровых мин. Изьята партия боеприпасов для дальнейших исследований, а их использование приостановлено.

Читайте также: