Планировал диверсию на военном аэродроме: СБУ задержала агента ФСБ

Он хотел поджечь электроподстанцию, питающую военный аэродром в Кировоградской области.
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который пытался совершить диверсию в Кировоградской области, поджег электроподстанцию, питающую военный аэродром.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
21-летний местный житель был завербован ФСБ в августе 2024 года из-за своих пророссийских высказываний в Телеграмме. Для выполнения "проверочных" задач он собирал информацию о техническом состоянии энергетических объектов и локации военных госпиталей и зданий ТЦК, передаваемую через мессенджер своему куратору.
Последней задачей предателя стало проникновение на территорию ключевой электроподстанции региона. Он должен был поджечь ее с помощью легковоспламеняющейся смеси, а затем снять возгорание.
За выполнение этой задачи он должен получить 200 тысяч российских рублей. Сотрудники СБУ своевременно обнаружили преступника и задержали его во время доразведки вблизи цели. На момент задержания у него изъяли мобильный телефон с поличным с ФСБ.
Задержанному объявлено подозрение за госпредательство, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ задержала рецидивистов, поджигавших объекты для российских спецслужб.
Читайте также: