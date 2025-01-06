Военный учет 17-летних: в ТЦК объяснили детали

Военный учет 17-летних не касается мобилизационных мер, а данные для учета могут автоматически обновляться из демографического реестра.

Украинцы, которым в 2025 году исполняется 17 лет, должны встать на военный учет призывников. Для этого ребятам следует обратиться в ТЦК.

Об этом сообщает "Суспільне". Отмечается, что тех, кто не сделает это вовремя, ожидает админответственность в виде штрафа.

Касается ли военный учет 17-летних

Начальник Черкасского областного ТЦК Александр Устименко объяснил, что юноши, которым в год взятия на военный учет исполняется 17, должны обратиться в ТЦК и СП для постановки на военный учет призывников.

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"Органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения, независимо от подчинения и формы собственности, ежегодно в сроки и в установленном порядке обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет призывников", – добавил он.

В то же время Устименко подчеркнул, что взятие на военный учет 17-летних не касается мобилизационных мер.

Важно! Чтобы стать на военный учет, призывник должен лично прибыть в ТЦК в своем населенном пункте и подать необходимые документы. На районные и городские комиссии по взятию на военный учет возлагают организацию и проведение медосмотра допризывников и определение их пригодности для военной службы.

Однако, по словам Александра Устименко, некоторым ребятам не придется идти в ТЦК, чтобы стать призывником. Он отметил, что данные мужчин, которые будут обращаться в миграционную службу, чтобы оформить украинский или загранпаспорт, "подтянутся" в реестр "Оберіг".

"То есть, если допризывник потерял или потерял паспорт и планирует получить новый, его поставят на военный учет автоматически посредством информации из демографического реестра", — подытожили в ТЦК.

Стоит отметить, что юношам, которые становятся на учет, проходить ВЛК не нужно. Исключением являются призывники до 18 лет, которые имеют инвалидность. Они (или их родители, уполномоченные представители) представляют на рассмотрение ВЛК районного или городского ТЦК документ, подтверждающий наличие заболевания.

Напомним, теперь признанные непригодными к службе не будут исключаться с военного учета. Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах.

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