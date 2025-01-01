Чи злетить курсу долара 2025-го: голова Нацбанку відповів

Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю телеканалу "Ми Україна".

З його слів, НБУ не дає прогнозів щодо валютного курсу. Пишний заявив, курс, "визначений державним бюджетом, не є для Національного банку цілю і ніколи не був".

"Стійкість валютного ринку - ось це наша мета. Повернення в режим функціонування валютного ринку максимально ринкових механізмів попитую і пропозиції - це також наша мета", - наголосив очільник Нацбанку.

Він нагадав, що в момент повномасштабного НБУ змушений був відмовитися від плаваючого курсу і інфляційного таргетування. Втім, в жовтні 2023-го було ухвалене рішення відмовитися від фіксованого курсу і перейти в режим керованої гнучкості.

За його словами, "було важливо щоби курс почав виконувати функцію поглинача шоків, а не генератора, і це наразі відбувається".

"Якщо зводити оці всі складні матерії до якогось одного речення, я можу сказати: "Не чекайте від нас, що гривня полетить у космос", - сказав голова НБУ.

Також, пояснив Пишний, важливою компонентою валютної стійкості є той факт, що золотовалютні резерви на кінець 2024-го будуть більше 43 млрд доларів, на кінець 2025 року рівні 41 млрд доларів.

Нагадаємо, директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала оцінив, чи може долар зрости до 46-47 грн вже наступного року. Зокрема, з його слів, НБУ вигідно тримати курс достатньо стабільним.

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