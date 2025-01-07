В Сумской области раздалось 169 взрывов

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 169 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Хутор-Михайловская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.
- Краснопольское общество: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (14 взрывов), минометные обстрелы (22 взрывов).
- Середино-будская община: нанесен минометный обстрел (6 взрывов), атака FPV-дронов (11 взрывов). В результате поврежден частный жилой дом, легковой автомобиль.
- Миропольская община: враг бил из РСЗО (38 взрывов). Повреждены 2 жилых дома.
- Зноб-новгородская община: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
- Шалыгинская община: 8 мин сбросил враг на территорию общины. Также противник ударил из РСЗО (40 взрывов).
- Юношеская община: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Белопольское общество: произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), в результате взрыва ранено 1 гражданское лицо.
- Хутор-Михайловская община: 10 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Новослободская община: нанесен удар FPV-дронов (2 взрыва).
- Великописаревское общество: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов), атаку FPV-дронов (2 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что россияне атаковали Сумы ударными дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне обстреляли Покровскую общину.
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