Россияне атаковали Сумы ударными дронами: что известно о последствиях

В результате вражеской атаки "Шахедами" люди не пострадали.

В воскресенье, 5 января, российская террористическая армия атаковала инфраструктуру Сумской территориальной громады ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Сумской ОВО.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки "Шахедами" люди не пострадали.

“На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются”, – говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 4 января, в поселке Свеса Сумской области россияне сбросили КАБ на многоэтажный жилой дом. В результате вражеского удара разрушены 15 квартир, пострадали 10 человек.

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