Росіяни атакували Суми ударними дронами: що відомо про наслідки

Внаслідок ворожої атаки “Шахедами” люди не постраждали.

У неділю, 5 січня, російська терористична армія атакувала інфраструктуру Сумської територіальної громади ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки “Шахедами” люди не постраждали.

“На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 4 січня, у селищі Свеса Сумської області росіяни скинули КАБ на багатоповерховий житловий будинок. Внаслідок ворожого удару зруйновано 15 квартир, постраждали 10 людей.

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