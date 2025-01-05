Операція ЗСУ в Курській області: що відомо про наступ українських військових

На початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області.

Зокрема, активізація дій ЗСУ розпочалася одразу на кількох напрямках. Зокрема, військові активно накривають район атак РЕБами та використовують бронетехніку.

Що відомо про наступальну операцію у Курській області 5 січня – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

ЗСУ атакували росіян на кількох напрямках

У неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. Зокрема, українські військові розпочали атакувати росіян на кількох напрямках.

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі підтвердив це, зазначивши, що для РФ це стало несподіванкою.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи ситуацію, зауважив, що "Росія отримує те, чого заслуговує".

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що інформації щодо подій у Курській області нині небагато, оскільки всі неофіційні дані затримуються мінімум на два-три дні. Про це він розповів в ефірі Radio NV.

Зокрема, експерт припускає, що ЗСУ діють з метою відвернути ворога з інших ділянок фронту.

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На думку Павла Нарожного, Курська операція є одним з "великих козирів" України.

Таку ж думку поділяє і президент України Володимир Зеленський. Як зауважив глава держави в інтерв'ю ведучим Юлії Галушці та Єгору Гордєєву, контрольована Силами оборони територія Курської області є "сильним козирем" в усіх перемовинах, і не лише з Росією.

"Курськ – дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами, які нам дуже важливі. Особливо з країнами Глобального Півдня. Я ніколи не думав, що це матиме такий вплив на них. На них це мало великий вплив", – розповів Зеленський.

Також він зауважив, що Курська операція стала певним переламом. Адже перед нею влітку "неукраїнський голос у світі став гучним" і "почалися розмови про те, що Україна програє і треба вмовляти Путіна, щоб він не окупував усю Україну".

"А Курська операція перевернула все. Це важливий хід", – підсумував Зеленський.

Варто зауважити, наразі Генштаб ЗСУ подробиці наступальної операції не повідомляє.

Що кажуть у РФ

Російські медіа повідомляли, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Міноборони РФ називає дії ЗСУ "контратакою", яку влаштували задля того, аби зупинити наступ росіян у Курській області. Там стверджують, що українські війська застосували два танки, 12 бойових броньованих машин і техніку розгородження під час штурму в напрямку хутора Бердин, що на Курщині.

"Артилерією та авіацією угруповання військ "Північ" завдано поразки штурмовій групі ЗСУ. Знищено два танки, машину розгородження та сім бойових броньованих машин. Операція зі знищення формувань ЗСУ триває", – йдеться у повідомленні Міноборони РФ,

Російський воєнний кореспондент Роман Альохін зазначив, що ЗСУ просуваються в північно-східному напрямку від Суджі, до району Велике Солдатське, яке розташоване на трасі до обласного центру, а також за 35 км від Курської атомної станції.

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Згодом, він написав, що уже йдуть активні бої за село Бердин, згідно з повідомленнями окремих Telegram-каналів, ЗСУ уже взяли під контроль цей населений пункт та рушили далі.

Повідомляється, що ЗСУ висадили десант, атакують позиції РФ на квадроциклах і баггі, а також застосовують танки та іншу важку бронетехніку.

Чимало інших воєнних блогерів РФ почали повідомляти про те, що українська армія атакувала не лише в напрямку Великого Солдатського, але й в напрямку села Пушкарне північно-східніше від Суджі.

У РФ скаржаться, що Сили оборони накрили район атаки щільним РЕБом, тому росіяни не можуть використовувати більшість дронів. Літати можуть лише оптоволоконні БпЛА.

Російські медіа зазначали, що ЗСУ розпочали наступ одразу на кількох напрямках: у районі Леонідова на північному заході від Суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої, а також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на північний схід від Суджі, де теж давно точилися бої.

Скільки територій на Курщині повернула РФ

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, скільки територій вдалося повернути окупантам на Курщині.

Зазначається, що так званий російський мілблогер стверджував, що армія РФ просунулася поблизу Махновки. Втім, в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви. Окрім того, вони стверджували, що 1 і 2 січня російські війська атакували лісові масиви Суджанського району та поблизу Леонідово, а також Курилівки.

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Аналітики зауважують, що пов’язаний із Кремлем мілблогер стверджував - російські війська повернули собі близько 40–50% Курської області, а українські війська контролюють близько 500–600 квадратних кілометрів.

"За оцінками ISW, українські сили діють приблизно на 585 квадратних кілометрах у Курській області, і підтверджено, що російські сили відбили приблизно 483 квадратних кілометри території – приблизно 39% української виступальної території в цьому районі", – йдеться у звіті.

Війська КНДР на Курщині

У грудні 2024 року на Курщині ЗСУ обстріляли північнокорейських солдатів у бою. Це сталося вперше від моменту їхнього перекидання до РФ.

Газета Financial Times повідомило, що бій відбувся в Курській області, де Україна контролює близько 600 квадратних кілометрів території, або трохи більше ніж половину того, що вона раніше утримувала після літнього наступу.

Також FT із посиланням на українську розвідку повідомило, що Росія озброїла північнокорейські війська в Курській області 60-міліметровими мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами та протитанковими ракетними установками. Деяких солдатів також забезпечили приладами нічного бачення й тепловізорами, зазначили в українській розвідці.

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Зокрема, окупанти перекидають нових військових КНДР для посилення російських позицій. Адже північнокорейські солдати зазнають значних втрат.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, 31 грудня і 1 січня групи солдатів з північної Кореї переміщували на позиції у районах населених пунктів Уланок, Афанасіївка і Черкаська Конопелька Курської області.

Окрім того, зафіксовано кілька випадків самогубств серед солдатів КНДР на Курщині.

На думку військовослужбовця і блогера Кирила Сазонова, північнокорейські солдати накладають на себе руки, а не здаються в полон українським військам, ймовірно, через страх репресій проти своїх сімей у Північній Кореї.

Також Сазонов нагадав, що за даними Білого дому, лише за останній тиждень Північна Корея втратила 1 000 військових убитими та пораненими.

Доцільність операції на Курщині

Величезне розгортання російської сили на Курщині допомогло Москві повернути близько 40 відсотків із того, що контролювала Україна на початок операції. Про це йдеться у статті The Washington Post.

Там зазначають, що Путін применшив масштаби операції України на Курщині, назвавши її марним побічним ефектом від основних бойових дій. Однак, там підкреслюють, що кремлівський диктатор попри все намагається відвоювати Курщину, аби забрати з рук України "козир" на майбутніх ймовірних переговорах.

У виданні зауважують, що Росія стягнула до Курської області 60 000 солдатів і атакує українські позиції всіма наявними в її розпорядженні засобами. І якщо ЗСУ відступлять, то всі ці сили послідують за ними назад в Україну.

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Таку ж думку висловили у медіа Bloomberg. Там зазначили, що втрата цієї території ускладнить позицію України на переговорах про припинення вогню, оскільки українська сторона сподівалася використати її “як розмінну монету”.

“Хоча обраний президент Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, заявив, що хоче якнайшвидше покласти край війні, двом сторонам можуть знадобитися місяці, щоб домовитися про припинення вогню, враховуючи складність ситуації”, - наголошує видання.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв чи мають успіхи російські війська на Курщині.

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