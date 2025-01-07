Киевляне требуют превратить Гидропарк в Диснейленд: реально ли это во время войны

В Киеве во время войны заговорили о необходимости обустройства столичного Гидропарка и создании на его базе тематического парка для детей типа "Диснейленд".

Соответствующую петицию разместили на сайте Киевсовета. Ее автор предлагает создать на территории Гидропарка Национальный парк "Сказочная страна".

Война и украинский "Диснейленд"

Инициативу активно обсуждают пользователи социальных сетей. Большинство, конечно же, критикует такие намерения, ведь в стране война, и средства, прежде всего, нужны на закупку дронов, оружия, автомобилей, а не на развлечения.

Вместе с тем петицию, которую разместили 30 декабря, уже подписали 649 человек, а чтобы документ попал на рассмотрение городских властей, необходимо собрать 6 тысяч подписей за 52 дня.

Автор петиции архитектор Олег Заварзин утверждает, что существующее заброшенное состояние столичного Гидропарка создает условия развития только криминогенной среды посреди нашего города.

И с ним трудно поспорить, потому что за последние 10 лет Гидропарк превратился в своеобразную криминогенную зону, где совсем неуютно, а иногда и опасно, особенно летом, когда там многолюдно и работают все заведения. Также киевляне указывают на большое количество незаконной застройки, количество которой с годами только увеличивается.

"Представляется возможным наполнить существующий парк новым содержанием с целью гуманизации и благоустройства городской среды столицы Украины. Например, это может быть создание значительного тематического парка для детей по типу "Диснейленда", где в основу проекта положить идеи украинских народных сказок, фольклора, самобытности и т.д", – отмечает Олег Заварзин, автор петиции.

Петицию уже подписали 649 человек/Фото из открытых источников

Что говорит автор петиции о критике?

Следует отметить, что это уже не первая петиция архитектора. В декабре прошлого года Олег Заварзин активировал петицию о создании системы пешеходно-автомобильных эко-мостов, ее подписали уже более тысячи человек.

Он убеждает, что появление таких эко-мостов сможет взять на себя значительную транспортную нагрузку и позволит городу взвешенно заняться капитальным ремонтом и реставрацией существующих знаковых мостов столицы, в частности, мостов Патона и Метро.

На странице архитектора в Facebook спросили, зачем он создает эти петиции во время войны, мол, они не ко времени, ведь дроны и ракеты прилетают в самый центр Киева.

На что архитектор ответил так:

"Как ветеран этой войны с инвалидностью II группы имею полное моральное право смотреть вперед как строить, восстанавливать и развивать родной город, родную страну. Не вам мне подобное замечать. Разве не за цивилизационный выбор, за культуру и искусство, за достоинство мы воюем сегодня против тьмы и варварства", – ответил на критику Олег Заварзин.

Что говорят в КГГА

ТСН.ua поинтересовался у КГГА, что думают там по поводу превращения Гидропарка в "украинский Диснейленд".

Ведь жители столицы хорошо помнят заявления мэра Киева Виталия Кличко, еще десять лет назад обещавшего реализовать амбициозный проект по превращению столичного Гидропарка в своеобразный украинский "Диснейленд". Тогда декларировалось, что Гидропарк станет местом отдыха, занятий спортом и проведением досуга киевлян. Сейчас мэру просто напомнили о его обещаниях из прошлого.

Пока все эти обещания остаются только обещаниями, потому что до конкретных действий у столичных чиновников не дошли руки. Хотя в Гидропарке проводятся многочисленные фестивали, культурные и спортивные мероприятия.

В столичной администрации нам объяснили, что следует дождаться, когда за петицию проголосуют все желающие.

"Пока петиция не набрала нужное количество голосов. Ее будут рассматривать только после того, если она наберет соответствующее количество подписей. Поэтому пока нечего комментировать", – отметили нам в КГГА.

Там соглашаются, что о превращении Гидропарка в современный парк похожий на Диснейленд заявлял мэр Киева, но это еще было до полномасштабного вторжения России. Сейчас, учитывая войну, об этом речь не идет. Хотя в случае, если петиция наберет нужные голоса, профильные департаменты и управления будут вынуждены ее рассматривать и принимать соответствующие решения.

Возможно ли развитие в условиях войны?

Между тем, работники Гидропарка говорят, что прилагают максимум усилий, чтобы парк культуры и отдыха становился лучше. Но существует немало сложных юридических, земельных и финансовых вопросов, которые они пытаются решить. После этого можно будет двигаться к дальнейшему развитию.

"Гидропарк – имеет уникальное месторасположение и должен развиваться, чтобы стать жемчужиной Киева. Но есть множество проблем, которые нужно решать. Нам обещают в этом помощь и международные партнеры, но вряд ли развитие этой зоны отдыха и спорта возможно в условиях войны", – говорят чиновники.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве продают старинный особняк, чтобы снести: возможен ли выкуп ради спасения.

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