Кияни вимагають перетворити Гідропарк на Діснейленд: чи реально це під час війни

У Києві під час війни заговорили про необхідність облаштування столичного Гідропарку та створення на його базі тематичного парку для дітей типу "Діснейленд".

Відповідну петицію розмістили на сайті Київради. ЇЇ автор пропонує створити на території Гідропарку Національний парк "Казкова країна".

Війна та український "Діснейленд"

Ініціативу активно обговорюють користувачі соціальних мереж. Більшість, звісно ж, критикує такі наміри, адже в країні війна, і кошти передусім потрібні на закупівлю дронів, зброї, автівок, а не на розваги.

Разом з тим петицію, яку розмістили 30 грудня, вже підписали 649 осіб, а щоб документ потрапив на розгляд міської влади необхідно зібрати 6 тисяч підписів за 52 дні.

Автор петиції архітектор Олег Заварзін стверджує, що існуючий занедбаний стан столичного Гідропарку створює умови розвитку лише криміногенного середовища посеред нашого міста.

І з ним важко посперечатися, бо за останні 10 років Гідропарк перетворився на своєрідний криміногенний осередок, де зовсім незатишно, а подекуди й небезпечно, особливо влітку, коли там багатолюдно і працюють усі заклади. Також кияни вказують на велику кількість незаконної забудови, кількість якої з роками лише збільшується.

"Уявляється можливим наповнити існуючий парк новим змістом з метою гуманізації і впорядкування міського середовища столиці України. Наприклад, це може бути створення значного тематичного парку для дітей за типом "Діснейленда", де в основу проекту покласти ідеї українських народних казок, фольклору, самобутності тощо", – зазначає Олег Заварзін, автор петиції.

Петицію вже підписали 649 осіб / Фото з відкритих джерел

Що каже автор петиції на критику?

Варто зазначити, що це вже не перша петиція архітектора. У грудні минулого року Олег Заварзін активував петицію про створення системи пішохідно-автомобільних еко-мостів її підписали вже понад тисячу людей.

Він переконує, що поява таких еко-мостів зможе взяти на себе значне транспортне навантаження і дозволить місту виважено зайнятись капітальними ремонтом і реставрацією існуючих знакових мостів столиці, зокрема мостів Патона та Метро.

На сторінці архітектора у Facebook запитали, навіщо він створює ці петиції під час війни, мовляв, вони не на часі, адже дрони і ракети прилітають в самий центр Києва.

На що архітектор відповів так:

"Як ветеран цієї війни з інвалідністю ІІ групи маю повне моральне право дивитись вперед як будувати, відбудовувати і розвивати рідне місто, рідну країну. Не вам мені подібне зауважувати. Хіба не за цивілізаційний вибір, за культуру і мистецтво, за гідність ми воюємо сьогодні проти темряви і варварства", – відповів на критику Олег Заварзін.

Що кажуть в КМДА

ТСН.ua поцікавився у КМДА, що думають там з приводу перетворення Гідропарку в "український Діснейленд".

Адже жителі столиці добре пам’ятають заяви мера Києва Віталія Кличка, який ще десять років тому обіцяв реалізувати амбітний проєкт з перетворення столичного Гідропарку в своєрідний український "Діснейленд". Тоді декларувалося, що Гідропарк стане місцем для відпочинку, занять спортом та проведенням дозвілля киян. Тож зараз меру просто нагадали про його обіцянки з минулого.

Поки всі ці обіцянки залишаються лише обіцянками, бо до конкретних дій у столичних чиновників не дійшли руки. Хоча у Гідропарку проводяться численні фестивалі, різноманітні культурні та спортивні заходи.

У столичній адміністрації нам пояснили, що варто дочекатися, коли за петицію проголосують всі охочі.

"Поки петиція не набрала потрібної кількості голосів. Її будуть розглядати лише після того, якщо вона набере відповідну кількість підписів. Тож поки немає що коментувати", – зазначили нам в КМДА.

Там погоджуються, що про перетворення Гідропарку в сучасний парк схожий на "Діснейленд" заявляв мер Києва, але це ще було до повномасштабного вторгнення Росії. Зараз, враховуючи війну, про це не йдеться. Хоча у разі, якщо петиція набере потрібні голоси, профільні департаменти і управління будуть змушені її розглядати та приймати відповідні рішення.

Чи можливий розвиток в умовах війни?

Тим часом працівники Гідропарку кажуть, що докладають максимум зусиль, щоб парк культури та відпочинку ставав кращим. Але існує чимало складних юридичних, земельних та фінансових питань, які вони намагаються вирішити. Після цього можна буде рухатися до подальшого розвитку.

"Гідропарк – має унікальне місце розташування і повинен розвиватися, щоб стати перлиною Києва. Але є безліч проблем, які потрібно вирішувати. Нам обіцяють у цьому допомогу і міжнародні партнери, але навряд чи розвиток цієї зони відпочинку та спорту можливий в умовах війни", – кажуть посадовці.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Києві продають старовинний особняк, щоб знести: чи можливий викуп заради порятунку.

Корупційна карусель: директора столичного гідропарку зловили на хабарі

Читайте також:

У Києві здорожчає проїзд на 5 гривень: яких маршруток це стосується

Посеред Дніпра у Києві помітили будинок: що відомо

Зайці "захоплюють" Київ: водіїв попередили про небезпеку