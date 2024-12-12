Посеред Дніпра у Києві помітили будинок: що відомо

У Києві знову помітили будинок, який плив по Дніпру. У мережі публікують відео, як плавучий будинок рухається посеред річки.

Дописувачі повідомляють, що плавуча споруда, могла відірватися від якоря і некерована плисти річкою. Дехто хвилювався, що будинок може таранити опору котрогось з київських мостів.

Будинок посеред Дніпра

В поліції Києва ТСН.ua повідомили, що дійсно по Дніпру у межах столиці буксирували плавучий будиночок. Та додають, що подія трапилася ще у середу – 11 грудня.

"У власників плавучого будиночку були всі необхідні дозволи та погодження від КМВА. Переміщували споруду вчора у світлий час доби. Попередньо плавзасіб слугує банею. Все відбулося без будь-яких порушень", - розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

Це вже не перший випадок, коли схожі споруди буксирують по Дніпру. Кияни вже жартують, що подібне відбувається, як мінімум, раз на пів року.

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