Хотіла заспокоїти: у Дніпрі матір "випадково вбила" немовля

У Дніпрі до іспитового терміну засудили жінку, яка випадково вбила свого маленького сина.

Про це йдеться у вироку Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 10 грудня 2024 року (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, трагедія сталась 16 січня 2021 року. Спочатку жінку звинуватили у тому, що вона навмисно задушила сина. Проте згодом слідство встановило, що це було вбивство, вчинене через необережність.

На суді жінка провину визнала частково та наголосила, що не хотіла вбивати сина. Вона зазначила, що вона, її чоловік та маленький син повернулись з гостини. Вночі немовля почало плакати та розмахувати руками, мати це почула і хотіла заспокоїти.

"Коли дитина знову прокинулась та почала плакати, вона взяла пояс від халату, обернула поясом дитину та закутала його в покривало, щоб дитина заспокоїлась, не витягувала руки та заснула. Пояс обернула по всьому тілу дитини. Зранку прокинулась та побачила, що дитина не дихає", - заявила на суді підозрювана.

Батько дитини розповів, що це він виявив свого сина мертвим, він стверджував, що вночі нічого не чув. Свою колишню партнерку він охарактеризував, як "спокійну та неагресивну".

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 119 КК України та засудив до 3 років іспитового терміну.

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