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Хотела успокоить: в Днепре мать "случайно убила" младенца

Хотела успокоить: в Днепре мать "случайно убила" младенца

В Днепре осудили женщину из-за смерти сына / Фото: pixabay.com

Трагедия произошла по случайности.

В Днепре к испытательному сроку приговорили женщину, которая случайно убила своего маленького сына. 

Об этом говорится в приговоре Октябрьского районного суда г. Днепр от 10 декабря 2024 года (название суда недекоммунизировано - ред.). 

По данным суда, трагедия произошла 16 января 2021 года. Сначала женщину обвинили в том, что она намеренно задушила сына. Однако впоследствии следствие установило, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

На суде женщина вину признала частично и подчеркнула, что не хотела убивать сына. Она отметила, что она, ее муж и маленький сын вернулись из гостей. Ночью младенец начал плакать и размахивать руками, мать это услышала и хотела успокоить. 

"Когда ребенок снова проснулся и начал плакать, она взяла пояс от халата, обернула поясом ребенка и закутала его в покрывало, чтобы ребенок успокоился, не вытягивал руки и уснул. Пояс обернула по всему телу ребенка. Утром проснулась и увидела, что ребенок не дышит", — говорилось в материалах дела. 

Отец ребенка рассказал, что это он обнаружил своего сына мертвым, он утверждал, что ночью ничего не слышал. Свою бывшую партнершу он охарактеризовал как "спокойную и неагрессивную". 

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 119 УК Украины и приговорил к 3 годам испытательного срока. 

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