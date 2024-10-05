У Києві по Дніпру пливе триповерхова споруда: що відомо

Плавуча споруда дуже схожа на готель "Перлина Дніпра"
У Києві на Дніпрі помітили багатоповерховий плавучий будинок, який буксирували два катери на тлі Подільсько-Воскресенського мосту.
У поліції Києва розповіли деталі ТСН.ua.
Зазначається, що на переміщення Дніпром триповерхової будівлі є всі дозвільні документи.
"На переміщення Дніпром будинку є усі дозвільні документи. Дозволи на подібне переміщення видає не поліція, а інші міські служби", - розповіли в поліції Києва.
До речі, плавуча споруда дуже схожа на готель "Перлина Дніпра", який розміщувався на набережній в районі столичного Подолу.
Поки не відомо куди саме його переміщають власники і з якої причини.
Раніше ми повідомляли, що в Києві посеред Дніпра помітили плавучий будиночок. Нерухомість буксирував катер біля мосту Патона.
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