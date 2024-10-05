У Києві по Дніпру пливе триповерхова споруда: що відомо

Плавуча споруда дуже схожа на готель "Перлина Дніпра"

У Києві на Дніпрі помітили багатоповерховий плавучий будинок, який буксирували два катери на тлі Подільсько-Воскресенського мосту.

У поліції Києва розповіли деталі ТСН.ua.

Зазначається, що на переміщення Дніпром триповерхової будівлі є всі дозвільні документи.

"На переміщення Дніпром будинку є усі дозвільні документи. Дозволи на подібне переміщення видає не поліція, а інші міські служби", - розповіли в поліції Києва.

До речі, плавуча споруда дуже схожа на готель "Перлина Дніпра", який розміщувався на набережній в районі столичного Подолу.

У Києві по Дніпру пливе триповерхова споруда

Поки не відомо куди саме його переміщають власники і з якої причини.

Раніше ми повідомляли, що в Києві посеред Дніпра помітили плавучий будиночок. Нерухомість буксирував катер біля мосту Патона.

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