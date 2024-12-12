Посреди Днепра в Киеве заметили дом: что известно

В Киеве снова заметили плывущий по Днепру дом. В сети публикуют видео, как плавучий дом двигается посреди реки.

Люди сообщают, что плавучее сооружение могло оторваться от якоря и неуправляемо плыть по реке. Кое-кто волновался, что дом может протаранить опору одного из киевских мостов.

Дом посреди Днепра

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что действительно по Днепру в пределах столицы буксировали плавучий домик. Но добавляют, что событие произошло еще в среду – 11 декабря.

"У владельцев плавучего домика были все необходимые разрешения и согласования от КМВА. Перемещали сооружение вчера в светлое время суток. Предварительно плавсредство служит куполом. Все произошло без каких-либо нарушений", — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

Это уже не первый случай, когда подобные постройки буксируют по Днепру. Киевляне уже шутят, что подобное происходит как минимум раз в полгода.

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