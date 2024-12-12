Враг имеет успехи на Донетчине: обновлена карта боев

Появилась обновленная карта боевых действий. Есть продвижение и успехи армии РФ в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг оккупировал Зорю, а также продвинулся в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцовке и у Веселого Гая", — написали аналитики.

Ранее стало известно, что оккупанты продвинулись возле Торецка, Разлива, Пушкино, Черкасской Конопельки, в Курахово, Шевченко, Сонцовке. При этом они были отброшены от Константинопольского.

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