Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного - Deep State

Мапу ситуації на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State.

Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного.

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Нагадаємо, українські військові звільнили один із кварталів Часів Яра в Донецькій області, але ситуація на цьому напрямку залишається дуже складною.

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