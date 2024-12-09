Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного - Deep State

Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного - Deep State

Російські військові намагаються просуватися вперед. / Фото: Associated Press

Мапу бойових дій оновлено.

Мапу ситуації на фронті оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного.

Нагадаємо, українські військові звільнили один із кварталів Часів Яра в Донецькій області, але ситуація на цьому напрямку залишається дуже складною.

Читайте також:

Ситуація на фронті: росіяни пруть, попри шалені втрати!

Ситуація на фронті: росіяни пруть, попри шалені втрати!

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація