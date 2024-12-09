Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.
Мапу ситуації на фронті оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Ворог просунувся в Трудовому, Кураховому, біля Шевченка, Відродження та Пушкіного.
Нагадаємо, українські військові звільнили один із кварталів Часів Яра в Донецькій області, але ситуація на цьому напрямку залишається дуже складною.
Читайте також:
- "Курахівська кишеня": Бунятов "Осман" повідомив про ризик оточення українських бійців
- Зеленський сказав, що потрібно для правильного завершення війни
- Захопити за будь-яку ціну: Росія не відмовилась від мети окупувати Покровськ – ISW