Астрологічний прогноз на 7 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: справи, розпочаті цього дня, як правило, виявляються успішними, тому не варто зволікати з роботою над ними.

Символ дня: птах Фенікс.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливий день каміння: агат, червоний граніт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: велика ймовірність підхопити якийсь вірус, тому не варто відвідувати місця масового скупчення людей.

Харчування дня: дієта чи голодування очистять організм від шлаків та токсинів.

Стрижка дня: стрижка виявиться максимально вдалою.

Магія та містика дня: можна читати змови проти сварок та суперечок із родичами та сусідами.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай підказують, яку життєву дорогу вибрати.

Табу дня: під забороною сидячий спосіб життя.

Цитата дня: «Слова схвалення та привіту можуть бути короткими, але у них нескінченна луна» (Мати Тереза).

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