Макрон розкритикував Маска за втручання у справи інших країн

Він зазначив, що втручання у справи інших країн стало основним викликом нового століття.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за втручання у справи інших країні назвав це основним викликом XXI століття.

Про це французький лідер заявив на тридцятій конференції послів в Парижі.

"Якби хтось сказав нам десять років тому, що власник однієї з найбільших світових соціальних мереж буде підтримувати новий реакційний інтернаціонал і безпосередньо втручатися у вибори, в тому числі в Німеччині, хто б міг собі це уявити?" - сказав Макрон, маючи на увазі заяву Ілона Маска про підтримку ним ультраправої партії Німеччини AfD.

Він зазначив, що втручання у справи інших країн стало основним викликом нового століття.

"Це світ, у якому ми живемо, в якому маємо вести дипломатію", — зауважив він.

Водночас, за словами Макрона, його команда готова співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа.

"Якщо ми вирішимо бути слабкими і вразливими, у нас мало шансів на те, що Сполучені Штати Америки президента Трампа будуть нас поважати. Ми повинні знати, як співпрацювати з вибором, зробленим американським народом", - наголосив глава Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Маск вимагає нових виборів у Великій Британії.

Крім того, ми раніше інформували, що сенаторка США вимагає роз'яснень від Трампа щодо впливу Ілона Маска на політику.

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