Зеленський висловився про Маска: чого хоче президент

Президент України Володимир Зеленський хотів би, щоб американський бізнесмен Ілон Маск був максимально на боці Києва.

Про це глава держави розповів у інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Зеленський наголосив, що поважає Маска, який соратника обраного президентом США Дональда Трампа.

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"У мене була з ним (Маском – ред.) розмова на початку війни. Я поважаю його. По-перше, я поважаю self-made, я люблю таких людей. Нічого з неба не впало, людина сама щось зробила. Я сам працював, я знаю, що таке заробляти гроші, підбирати талановитих людей... і робити щось важливе для тих чи інших людей", – розповів український президент.

Він додав, що не порівнює себе з Маском. Зеленський сказав, що вважає бізнесмена лідером інновацій у світі. За словами глави держави, такі люди просувають світ тільки вперед, тому Зеленський поважає роботи Маска.

Водночас у контексті війни президент висловив подяку мільярдеру за Starlink і заявив, що хотів би, щоби Маск був максимально на боці України та підтримував державу.

"Ми дуже вдячні за Starlink, вони допомогли. Ми використовували їх після російських ударів, ракет по енергетиці, були проблеми з Інтернетом. Ми використовували Starlink на фронті, у дитячих садках, у школах, у різній інфраструктурі. Нам це допомогло дуже сильно. Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував. Я йому вдячний за Starlink", – висловився Зеленський.

Він додав, що хотів би, щоб Маск відвідав Україну.

До слова, видання The New York Times у своїй статті написало, що Маск відіграє багато ролей в оточенні Трампа. Він є найважливішим спонсором політика, найвпливовішим його промоутером у соцмережах та ключовим радником з політики й кадрів.

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