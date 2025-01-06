Зеленский высказался о Маске: чего хочет президент

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы американский бизнесмен Илон Маск был максимально на стороне Киева.

Об этом глава государства рассказал в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Зеленский подчеркнул, что уважает Маска, соратника избранного президентом США Дональда Трампа.

"У меня был с ним (Маском – ред.) разговор в начале войны. Я уважаю его. Во-первых, я уважаю self-made, я люблю таких людей. Ничего с неба не упало, человек сам что-то сделал. Я сам работал, я знаю, что такое зарабатывать деньги, подбирать талантливых людей... и делать что-то важное для тех или иных людей", – рассказал украинский президент.

Он добавил, что не сравнивает себя с Маском. Зеленский сказал, что считает бизнесмена лидером инноваций в мире. По словам главы государства, такие люди продвигают мир только вперед, поэтому Зеленский уважает работы Маска.

В то же время, в контексте войны президент выразил благодарность миллиардеру за Starlink и заявил, что хотел бы, чтобы Маск был максимально на стороне Украины и поддерживал государство.

"Мы очень благодарны за Starlink, они помогли. Мы использовали их после российских ударов, ракет по энергетике, были проблемы с Интернетом. Мы использовали Starlink на фронте, в детских садах, в школах, в разной инфраструктуре. Нам это помогло очень сильно. Я бы очень хотел, чтобы Илон был на нашей стороне максимально, чтобы он поддерживал. Я ему благодарен за Starlink", – высказался Зеленский.

Он добавил, что хотел бы, чтобы Маск посетил Украину.

К слову, издание The New York Times в своей статье написало, что Маск играет много ролей в окружении Трампа. Он является важнейшим спонсором политика, самым влиятельным его промоутером в соцсетях и ключевым советником по политике и кадрам.

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