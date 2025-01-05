Зеленский: Сначала переговоры с Трампом, а затем с Россией

Президент подчеркнул, поскольку война идет на украинской территории, Украина имеет право на самый громкий голос в этих переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед любыми возможными переговорами с Россией по завершению войны он, прежде всего, планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом, как совместно остановить Путина.

Об этом Зеленский сообщил в интервью подкастеру Лексу Фридману.

“Для нас очень важно, чтобы Европа, частью которой мы являемся, тоже имела голос. Это недолго, ведь Европа будет смотреть на нас и на Трампа. Кстати, я вижу, когда мы говорим о чем-то с Трампом, они всегда спрашивают, как все прошло. Все лидеры Европы. Это говорит о влиятельности Дональда Трампа. И это дает надежду на то, что он сможет остановить эту войну”, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что позиция Украины будет ключевой для европейских партнеров, поскольку война идет на украинской территории и Украина имеет право на самый громкий голос в этих переговорах.

"Мы с Трампом договоримся, и после этого уже может быть разговор с россиянами", — подытожил Зеленский.

Также президент Украины считает, что для достижения мира и недопущения повторной агрессии России Украина должна иметь сильную позицию, основанную на гарантиях безопасности.