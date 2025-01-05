Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину самолетом — Зеленский

Для открытия аэропорта в Украине нужен постоянный мир и системы ПВО.

Когда война закончится, президент США Дональд Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

"Мне, кажется, это было бы символично — [прилететь] на самолете", — подчеркнул он.

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В ответ интервьюер пошутил, что, пожалуй, было бы неплохо, если бы это произошло 25 января, намекнув на день рождения Зеленского.

Владимир Зеленский отметил, что ему бы очень хотелось, чтобы в Украине открылся аэропорт, но для этого нужно, чтобы уже был постоянный мир, чтобы не было войны, а также были системы ПВО.

"Возьмем аэропорт Жешув, который в Польше принимает грузы для Украины и там стоят системы "Пэтриот", потому что все понимают, каким риском является Россия. А сегодня взять системы ПВО из обстреливаемого города и перебросить его на аэропорт, это было бы нечестно. Люди важнее, чем самолеты”, — подчеркнул президент.

Напомним, американский интервьюер Лекс Фридман записал подкаст с президентом Владимиром Зеленским, который длился более трех часов.

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