Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком — Зеленський

Для відкриття аеропорту в Україні потрібне сталий мир і системи ППО.

Коли війна закінчиться, президент США Дональд Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України на літаку.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

“Мені, здається, це було б символічно — [прилетіти] на літаку”, - наголосив він.

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У відповідь інтерв’юер пожартував, що, мабуть, було б непогано, якби це сталося 25 січня, натякнувши на день народження Зеленського.

Володимир Зеленський зазначив, що йому дуже хотілося б, щоб в Україні відкрився аеропорт, але для цього потрібно, щоб уже був сталий мир, щоб не було війни, а також були системи ППО.

“Візьмемо аеропорт Жешув, який в Польщі приймає вантажі для України і там стоять системи "Петріот", тому що всі розуміють, яким ризиком є Росія. А сьогодні взяти системи ППО з міста, яке обстрілюється і перекинути його на аеропорт, це було б нечесно. Люди важливіші, ніж літаки”, - наголосив президент.

Нагадаємо, американський інтерв'юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години.

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