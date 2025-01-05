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У Курську пролунали гучні вибухи під час атаки дронів: відео

У Курську пролунали гучні вибухи під час атаки дронів: відео

Українські дрони / Фото: ТСН.ua

Збити безпілотники намагалася російська ППО.

Увечері в неділю, 5 січня, у російському місті Курську пролунали гучні вибухи під час атаки безпілотників. 

Відео публікують місцеві Telegram-канали. 

Очевидці повідомляють, що атака на місто відбувалася з різних напрямків. 

Збити безпілотники намагалася російська ППО.

Місцева влада закликала мешканців міста остерігатися "уламків" та не підходити до вікон.

У міністерстві оборони РФ прозвітували про 11 збитих безпілотників над Курською та Бєлгородською областю.

Про наслідки атаки дронів наразі не повідомляють.

У Курську пролунали гучні вибухи під час атаки дронів

У Курську пролунали гучні вибухи під час атаки дронів

Нагадаємо, у неділю, 5 січня, підрозділи української армії несподівано перейшли в контрнаступ у Курській області РФ, де від серпня 2024 року триває спеціальна операція Сил оборони України.

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