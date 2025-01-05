В Курске раздались громкие взрывы во время атаки дронов: видео

Вечером в воскресенье, 5 января, в российском городе Курске раздались громкие взрывы во время атаки беспилотников.

Видео публикуют местные Telegram-каналы.

Очевидцы сообщают, что атака на город происходила с разных сторон.

Сбить беспилотники пыталась российская ПВО.

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Местные власти призвали жителей города остерегаться "обломков" и не подходить к окнам.

В министерстве обороны РФ отчитались об 11 сбитых беспилотниках над Курской и Белгородской областью.

О последствиях атаки дронов пока не сообщается.

В Курске раздались громкие взрывы во время атаки дронов

Напомним, в воскресенье, 5 января, подразделения украинской армии неожиданно перешли в контрнаступление в Курской области РФ, где с августа 2024 года идет специальная операция Сил обороны Украины.

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