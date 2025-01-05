ВСУ активизировали наступательные действия на Курщине

На Курщине россияне атакованы по нескольким направлениям.

Эту информацию подтвердили в СНБО и Офисе президента.

"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", — написал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Глава Офиса президента Андрей Ермак также кратко высказался о ситуации: "Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает".

Напомним, 6 августа Украина начала внезапное наступление в Курской области России. ВСУ заявляют о контроле над десятками населенных пунктов, среди них – райцентр Суджа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская операция в Курской области "все еще наносит урон российской армии и российскому государству, их оборонной промышленности и экономике".

По его словам, главная задача Украины – "уничтожить как можно больше российского потенциала и осуществить максимум контрударной работы с целью создания буферной зоны".

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