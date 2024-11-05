Состоялось первое боевое столкновение ВСУ и военных КНДР: детали FT

В Курской области украинские Вооруженные силы обстреляли северокорейских солдат в бою. Это произошло впервые с момента их опрокидывания в РФ.

Об этом со ссылкой на неназванного чиновника украинской разведки сообщила газета Financial Times.

Источник издания отказался подробнее сообщить о первом боевом столкновении между войсками Украины и Северной Кореи. Впрочем, по его словам, бой состоялся в Курской области, где Украина контролирует около 600 квадратных километров территории, или чуть больше половины того, что она ранее содержала после летнего наступления.

Также FT со ссылкой на украинскую разведку сообщило, что Россия вооружила северокорейские войска в Курской области 60-миллиметровыми минометами, автоматами, пулеметами, снайперскими винтовками, противотанковыми управляемыми ракетами и противотанковыми ракетными установками. Некоторых солдат также снабдили приборами ночного видения и тепловизорами, отметили в украинской разведке.

Накануне глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что первые военные КНДР уже попали под обстрел под Курском, не сообщив больше никаких подробностей.

Напомним, Business Insider опубликовало материал о том, что украинские военные ввели в заблуждение русскую армию теми же способами, которые Германия использовала во время Второй мировой войны в битве при Балдже.

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