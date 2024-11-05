В персиковом винтажном наряде: Ариана Гранде на премьере фильма "Wicked: Чародейка"

Нарядами актриса и ее стилисты пытаются подчеркивать образ ее героини в фильме.

Ариана Гранде опять оделась во все нежное и зефирное для презентации фильма "Wicked: Чародейка". Мероприятие прошло в Австралии, в городе Сиднее.

На актрисе был винтажный бело-персиковый костюм, который состоял из топа без бретелей и пышной юбки-миди. Наряд она носила в сочетании с белыми туфлями от Manolo Blahnik, которые украшали небольшие милые банты спереди.

Образ Гранде дополнили прическа-пучок, макияж и украшения с камнями от Swarovski.

Ариана Гранде / Фото: Getty Images

Это уже второй выход в свет Арианы в Австралии. Также девушка продемонстрировала ранее платье от бренда Vivienne Westwood, которое она носила в сочетании с украшениями Lorraine Schwartz. Платье Арианы является отсылкой к фильму 1939 года "Волшебник страны Оз" и в нем она была как фея из сказки.

Ариана Гранде / Фото: Getty Images

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