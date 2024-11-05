В персиковом винтажном наряде: Ариана Гранде на премьере фильма "Wicked: Чародейка"

Нарядами актриса и ее стилисты пытаются подчеркивать образ ее героини в фильме.
Ариана Гранде опять оделась во все нежное и зефирное для презентации фильма "Wicked: Чародейка". Мероприятие прошло в Австралии, в городе Сиднее.
На актрисе был винтажный бело-персиковый костюм, который состоял из топа без бретелей и пышной юбки-миди. Наряд она носила в сочетании с белыми туфлями от Manolo Blahnik, которые украшали небольшие милые банты спереди.
Образ Гранде дополнили прическа-пучок, макияж и украшения с камнями от Swarovski.
Это уже второй выход в свет Арианы в Австралии. Также девушка продемонстрировала ранее платье от бренда Vivienne Westwood, которое она носила в сочетании с украшениями Lorraine Schwartz. Платье Арианы является отсылкой к фильму 1939 года "Волшебник страны Оз" и в нем она была как фея из сказки.
Читайте также:
- В нежном полупрозрачном платье с цветами: Ариана Гранде появилась на публике в наряде феи
- В наряде от Thom Browne и с маленькой сумкой: Ариана Гранде на Олимпийских играх с братом
- В нежном розовом платье с бантом: Ариана Гранде повторила образ Одри Хепберн