Была как фея из сказки: Ариана Гранде посетила премьеру фильма в нежном зефирном платье

Актриса Ариана Гранде вышла к фотографам перед премьерным показом фильма "Wicked: Чародейка", в котором сыграла главную роль вместе с Синтией Эриво.

Девушка решила полностью соответствовать своему киношному персонажу и нарядилась, как фея. На Ариане было нежное платье от бренда Vivienne Westwood, которое она носила в сочетании с украшениями Lorraine Schwartz.

Это был длинный розовый наряд с пышной юбкой с длинный шлейфом, который делал ее образ еще более невесомым. У платья были рукава из органзы, фасона, который называется жиго, также известный как рукав "баранья нога". Нард украшала также аппликация со стразами. Макияж у Гранде был не менее гламурным, как и украшения в виде больших бабочек.

Ариана Гранде / Фото: Getty Images

Этот образ был выбран не спроста. Платье Арианы является отсылкой к фильму 1939 года "Волшебник страны Оз", где впервые появилась добрая ведьма Глинда и злая ведьма Эльфаба. Глинда носила как раз такое же розовое платье. Играла этот персонаж тогда актриса Билли Берк.

Билли Берк в фильме "Волшебник страны Оз" / Фото: Getty Images

Напомним, что главную роль в фильме 1939 года сыграла актриса Джуди Гарленд - голливудская звезда с непростой судьбой. Она была ребенком-актером и воплотила роль Дороти Гейл. Фильм "Wicked: Чародейка" же будет повествовать немного другую историю, где зрителям расскажут о взрослении двух подруг-ведьм и их соперничестве в борьбе за одного возлюбленного. Премьера фильма в Украине состоится 21 ноября.

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