Илон Маск "обосновался у порога" Трампа – NYT

Большую часть времени после победы Трампа на выборах в ноябре Маск жил в коттедже стоимостью 2000 долларов за ночь в поместье новоизбранного президента США Мар-а-Лаго.

Илон Маск играет много ролей в окружении 47-го президента США Дональда Трампа. Он является самым важным спонсором Трампа, самым влиятельным его промоутером в социальных сетях и ключевым советником по политике и кадрам. Большую часть времени после дня выборов он также был арендатором одного из объектов недвижимости, владельцем которой является Трамп.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

"Маск использовал один из коттеджей, сдаваемых в аренду в поместье Трампа Мар-а-Лаго, бывшем доме Марджори Мерриуэзер Пост во Флориде, который Трамп превратил в закрытый клуб с отелем в 1990-х годах, по словам двух человек, знакомых с этим соглашением. Коттедж, в котором он остановился, под названием Banyan, находится в сотне метров от главного дома, по словам человека, знающего территорию поместья", – пишет издание.

По слухам, Трамп увеличил первоначальный членский взнос в клуб Мар-а-Лаго до 1 миллиона долларов.

Авторы статьи отмечают, что проживание в непосредственной близости от Трампа позволило Маску поддерживать тесный контакт с будущим президентом, например, "захаживать на ужин". Также известно, что Маск потратил более четверти миллиарда долларов, чтобы помочь Трампу победить на президентских выборах и принимал непосредственное участие в избирательной кампании.

Также Маск привлек своих сотрудников к процессу перехода власти. В частности, они проверяли потенциальных кандидатов на старшие административные должности на собеседованиях в штаб-квартире Трампа.

Говорят, что и другие члены команды Трампа пользовались его коттеджами после выборов, в том числе избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Но мало кто был столь же вездесущ, как Илон Маск.

Со слов источников издания, в прошлом друзья и соратники Трампа арендовали коттедж Banyan за 2000 долларов за ночь. Но пока неизвестно, какой счет за проживание Трамп выставит Маску, так как сумма утверждается после того, как гость решит съехать. Кроме того, у Трампа всегда есть возможность не брать деньги, хотя всем известно, что новоизбранный президент США никогда не отказывается от возможности получить доход.

Напомним, по мнению Financial Times, мир ждет "тарифная война". Трамп может ввести огромные пошлины, по крайней мере, на половину американского импорта.

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