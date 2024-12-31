Ілон Маск "влаштувався біля порога" Трампа – NYT

Більшість часу після перемоги Трампа на виборах у листопаді Маск жив у котеджі вартістю 2 000 доларів за ніч у маєтку новообраного президента США Мар-а-Лаго.

Ілон Маск відіграє багато ролей в оточенні 47-го президента США Дональда Трампа. Він є найважливішим спонсором Трампа, найвпливовішим його промоутером у соціальних мережах та ключовим радником з політики й кадрів. Більшість часу після дня виборів він також був орендарем одного з об'єктів нерухомості, власником якої є Трамп.

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

"Маск використовував один з котеджів, що здаються в оренду в маєтку Трампа Мар-а-Лаго, колишньому будинку Марджорі Мерріуезер Піст у Флориді, який Трамп перетворив на закритий клуб з готелем у 1990-х роках, за словами двох людей, знайомих з цією угодою. Котедж, в якому він зупинився, під назвою Banyan, розташований за сотню метрів від головного будинку, за словами людини, яка знає територію маєтку", – пише видання.

За чутками, Трамп збільшив початковий членський внесок до клубу Мар-а-Лаго до 1 мільйона доларів.

Автори статті зазначають, що проживання в безпосередній близькості від Трампа дозволило Маску підтримувати тісний контакт з майбутнім президентом, наприклад, "заходити на вечерю". Також відомо, що Маск витратив понад чверть мільйонів доларів, щоб допомогти Трампу перемогти на президентських виборах, і брав безпосередню участь у виборчій кампанії.

Зокрема, Маск залучив своїх співробітників до процесу переходу влади. Вони перевіряли потенційних кандидатів на старші адміністративні посади на співбесідах у штаб-квартирі Трампа.

Кажуть, що й інші члени команди Трампа користувалися його котеджами після виборів, зокрема обраний віцепрезидент Джей Ді Венс. Але мало хто був настільки ж всюдисущий, як Ілон Маск.

За словами джерел видання, в минулому друзі й соратники Трампа орендували котедж Banyan за 2 000 доларів за ніч. Але наразі невідомо, який рахунок за проживання Трамп виставить Маску, оскільки сумма затверджується після того, як гість вирішить з'їхати. Крім того, Трамп завжди має можливість не брати гроші, хоча всім відомо, що новообраний президент США ніколи не відмовляється від можливості отримати дохід.

Нагадаємо, на думку Financial Times, на світ чекає "тарифна війна". Трамп може запровадити величезні мита принаймні на половину американського імпорту.

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