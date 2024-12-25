Експерт відповів, чи має Ілон Маск вплив на Трампа

Мільярдер Ілон Маск має певний вплив на новообраного президента США Дональда Трампа, що викликає незадоволення серед республіканців.

Про це повідомив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький в ефірі КИЇВ24.

За його словами, попри це, Маск не володіє реальними політичними важелями впливу на ситуацію.

"Дуже часто говорять про те, що не потрібно дуже сильно наближати до реальної політики Ілона Маска. Хоча реальних важелів там в нього поки що взагалі немає і в майбутньому не сильно і пропонується йому ці важелі. Хоча йому там говорять про те, що йому виділять окремий департамент і він буде цим займатися", - зазначив експерт.

Доктор філософії припускає, що Трампу може не сподобатися, якщо Маска почнуть ставити вище нього. У такому разі новообраний президент США може сам дистанціюватися від мільярдера.

"І всі намагаються будь-якими методами його звідти відсторонити. І знову ж таки через дискредитацію самого Трампа, щоб показати, що Трамп є слабкий. А от Ілон Маск є дуже сильний. І якщо Трамп це почне читати, то в нього можуть зіграти власні амбіції, і він сам відсторонився з часом. Ілона Маска для того, щоб він не перебрав певних повноважень", - додав Городницький.

Нагадаємо, Трамп "надіслав повідомлення" Зеленському.

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