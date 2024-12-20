Трамп не має наміру припиняти військову допомогу Україні — Financial Times

Американський лідер проти вступу України до НАТО та хоче завершення війни.

Обраний президент США Дональд Трамп не збирається припиняти постачання зброї Україні після припинення вогню, щоб забезпечити "мир через силу".

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на три анонімні джерела, обізнані із ситуацією.

За інформацією видання, на початку грудня високопоставлені британські чиновники побували у Вашингтоні, де ознайомилися з планами Трампа щодо України.

Згодом вони розповіли, що обраний президент США проти вступу України до НАТО та хоче завершення війни. Водночас Трамп має намір продовжувати надавати військову допомогу Україні навіть після припинення бойових дій.

Як пише FT, такий крок підтримає інші країни Заходу, які глибоко занепокоєні своєю здатністю підтримувати і захищати Україну без підтримки Вашингтона.

Водночас Трамп вимагатиме від країн НАТО більш ніж удвічі збільшити витрати на оборону - до 5%. Наразі ж країни Альянсу домовилися витрачати на оборонні цілі 2% від ВВП на рік, але навіть такого показника досягають тільки 23 з 32 членів НАТО.

Нагадаємо, раніше новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "має бути готовим до угоди" про закінчення війни.

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