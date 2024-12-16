Трамп заявив, що Зеленський має бути готовим до "укладання угоди" з РФ

47-й президент США впевнений, що "потрібно укласти угоду", іншою стороною якої буде Росія.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що глава України Володимир Зеленський "має бути готовим до угоди" про закінчення війни.

Про це йшлося під час пресконференції Трампа 16 грудня у маєтку Мар-а-Лаго в штаті Флорида (США).

"Йому (президенту України Володимиру Зеленському - ред.) слід готуватися до укладання угоди. Це все. Занадто багато людей гине. Це війна, і людей вмирає занадто багато. Потрібно укласти угоду", - сказав Трамп.

Президент США при цьому зазначив, що іншою стороною угоди має бути Росія.

Додамо, що під час виступу перед журналістами 16 грудня Дональд Трамп також заявив, що кількість загиблих з обох сторін, як України, так і РФ, ймовірно, є набагато більшою, ніж повідомляють. Проте джерело інформації він не навів.

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